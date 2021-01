Homem encontrado morto em casa no Funchal

Um homem de 65 anos foi encontrado morto na sua casa, esta manhã. Apesar de não existir suspeita de crime, a Polícia Judiciária foi chamada ao local, uma vez que foi encontrada uma arma de fogo na habitação.

O alerta chegou aos Bombeiros Voluntários Madeirenses pelas 9h50, através de um vizinho. Como não conseguiam abrir a porta, os bombeiros optaram por recorrer a uma escada e assim entrar na habitação localizada no Caminho da Tapada de Santo António. No interior encontraram o cidadão já em rigidez cadavérica, com indício de ter caído de uma escadaria.

Uma vez que os operacionais no local encontraram uma arma de fogo, foi comunicado à Polícia de Segurança Pública e, posteriormente, à Polícia Judiciária. Segundo apurámos, não há indícios de crime.