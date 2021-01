Câmara divulga cidade e artistas do Funchal

O Funchal será a primeira cidade a integrar o projecto nacional do Arte Institute, em colaboração com Antena 3, que visa apresentar os principais atractivos da cidade intercalados com 'showcases' de artistas locais.

Este projecto terá a duração de um ano, sendo que a cidade do Funchal fará as honras do projecto no dia 26 de Fevereiro.

Estes 'showcases' irão permitir uma difusão em larga escala, para um número muito expressivo de destinatários no território nacional, de um conjunto de projectos musicais nascidos no Funchal que, entre outros, têm vindo a revelar uma maturidade e qualidade artísticas crescentes.

Esta promoção junto dos media nacionais tem uma particular relevância, atendendo ao facto de a circulação de projectos artísticos ser um dos principais desafios que se coloca actualmente aos mesmos.

Vários artistas irão participar no projecto, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal. São eles:

- Corvo, rapper madeirense que conta com o lançamento do seu primeiro álbum 'Ponto de Ruptura, com a produção de 'Enigma Beats' e apresentado com um vídeo de Mário Bettencourt Pereira;

- DUL, banda de rock alternativo formada em 2008, composta por Sandra Branco na voz e guitarra acústica, José Pereira na bateria, Bruno Rodrigues no baixo, Fábio Gomes nas teclas e Fábio Menezes nas guitarras;

- A banda de Márcio Amaro & Fernando Tente, que são dois artistas, cantores e compositores, com uma banda de excelentes executantes. A pandemia juntou-os, unindo sinergias para chegar mais longe nesta difícil época. O grupo é composto por: Fernando Tente; Márcio Amaro; Georgino Capelo; Leonardo Afonso; António Sousa e Diana Quintal.