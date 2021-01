D. Nuno Brás escreve carta aos consagrados na Diocese do Funchal

O bispo do Funchal dirigiu uma carta aos consagrados na diocese, elogiando a sua vida como “sinal” de Deus.

“No meio de um mundo que se esquece de Deus — que se esquece de o escutar; que se esquece de lhe responder; que se esquece da sua vontade — a vida de um consagrado é um constante sinal de que Deus está connosco e quer continuar connosco, apesar de todo aquele esquecimento”, escreve D. Nuno Brás, num texto enviado à Agência Ecclesia.

O responsável pela igreja católica madeirense vai presidir, no dia 2 de Fevereiro, à Missa do Dia do Consagrado e Festa da Apresentação do Senhor, às 16h30, na Sé do Funchal, numa celebração limitada a “um representante de cada comunidade religiosa”.

Para o bispo do Funchal, a presença dos consagrados católicos marca a Madeira e o Porto Santo, desde o início do povoamento das ilhas, dando “coragem” aos seus habitantes, pela fé em Deus.

“Deus é fiel ao amor que tem por cada ser humano, e só a resposta a esse amor nos torna verdadeiramente felizes”, assinala D. Nuno Brás.

“Como bispo do Funchal, conto convosco nesta tarefa nunca acabada da evangelização: tarefa que exige de nós, em cada dia que passa, sempre mais empenho e alegria que exige tudo de cada um” D. Nuno Brás, Bispo do Funchal

Recorde-se que na Igreja Católica, a vida consagrada é constituída por homens e mulheres que se comprometeram, pública e oficialmente, a viver (individualmente ou em comunidade) os votos de pobreza, castidade e obediência para toda a vida; hoje inclui leigos, sacerdotes, religiosas e religiosos.