Governo regional procura 35 imóveis habitacionais para arrendar

O Governo Regional pretende fazer uma auscultação no mercado de arrendamento de imóveis em todas as freguesia do Funchal, assim como na freguesias de Câmara de Lobos e do Caniço.

A ideia é arrendar 35 imóveis de várias tipologias (T1 a T5), podendo ser edifício, parte de edifício, fracção ou fracções que serão subarrendados para fins habitacionais aos agregados familiares, no âmbito do processo de expropriação das percelas de terreno necessárias à obra de construção do novo hospital do Funchal.