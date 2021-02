Vacinas chegam à farmácia hospitalar da Madeira sob fortes medidas de segurança

As 17.500 doses da vacina da Pfizer que compõem o segudo lote foram transportadas para a farmácia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, sob fortes medidas de segurança, depois de permanecerem guardadas no Aeroporto da Madeira, em caixas com isolamento térmico.

O transporte foi efectuado pelas 9h30 da manhã desta segunda-feira, sob fortes medidas de segurança, com escolta policial edurante o percurso e com agentes armados, posiciondos nas entradas da unidade hospitalar.

A nova remessa chegou ontem ao arquipélago às 15h34, a bordo de um avião da Transportadora Aérea Portuguesa (TAP) proveniente de Lisboa, depois de no dia 30 de Dezembro outra aeronave da mesma companhia ter transportado as primeiras 9.750 doses para a Madeira.

Antes da partida do Aeroporto Humberto Delgado, as 17.500 doses chegaram desde a Holanda, num voo operado pela KLM, que pisou solo nacional às 14h29, desencadeando-se posteriormente a trasfega para o avião da TAP.