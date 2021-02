Mancha no mar há quatro dias continua a gerar queixas

Desde a última sexta-feira que a mancha de sujidade no mar na baía do Funchal tem vindo a gerar várias queixas. Hoje o mar permanece igual: com uma mancha castanha, visível em várias zonas do Lido.

Tal como já foi noticiado, os munícipes acreditam que possa tratar-se de descargas de águas residuais mas a Câmara Municipal do Funchal continua a garantir que os serviços não identificaram qualquer descarga por parte de terceiros.

Além disso, a autarquia confirma que “as estações elevatórias do município estão a funcionar sem quaisquer problemas”.

“A causa indicada como mais provável para a sujidade no mar continua a ser a levadia e a agitação marítima”, acrescenta.