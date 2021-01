Família já conseguiu dinheiro para funeral do madeirense que morreu em Londres

A família do jovem, Jean Vargas, natural de Câmara de Lobos, que faleceu no Reino Unido, já conseguiu o valor para o funeral e transladação do corpo para ilha da Madeira.

A irmã do jovem que faleceu na passada segunda-feira, no Hospital de Bedford, criou uma campanha de angariação de fundos para poderem trazer o corpo do irmão.

Como a família não tinha meios financeiros para custear a transladação do corpo, lançou uma campanha on-line com o intuito de arrecadar 7.500 libras para cobrir as despesas. Hoje já atingiu 9.189 libras e contou com a participação de 287 doadores.