Madeira regista mais 48 casos de covid-19

A Direcção Regional de Saúde revela hoje a existência de mais 48 casos de covid-19 na Madeira. Trata-se de 16 casos importados e de 32 casos de transmissão local.

A Região passa a contabilizar 12.385 casos confirmados de infecção desde o início da pandemia.

Neste momento, existem 334 casos activos, sendo que 12 pessoas encontram-se hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (10 em Unidades Polivalentes e duas na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19). Além disso, 27 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

Há ainda 209 situações que se encontram em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da RAM.

Há também mais 15 casos recuperados a reportar pelo que a RAM passa a contabilizar 11.973 casos recuperados da doença.

A Região contabiliza, até à data, um total de 78 óbitos associados à covid-19.