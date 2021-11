Pedro Calado disponibiliza apoio ao Carvalheiro

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Pedro Calado, participou, hoje, na tomada de posse da nova direcção do Clube de Futebol Carvalheiro, que passa a ser liderada por André Correia.

André Correia toma posse como presidente da direcção do CF Carvalheiro Tomaram posse, esta tarde, os novos órgão sociais do CF Carvalheiro para o biénio 2022-2024, eleitos no passado dia 3 de Novembro.

No decorrer da cerimónia, o autarca anunciou "total disponibilidade" por parte da autarquia para "apoiar as iniciativas e responder aos objectivos do clube", fundado a 13 de Junho de 1937.

Pedro Calado expressou também a sua "satisfação e orgulho" pelo facto de ver o André Correia a partilhar “as dores do clube”, lembrando que quando estava no Governo Regional, "sempre esteve disponível para ajudar o Carvalheiro".

"O Carvalheiro passou por momentos difíceis, mas aguentou-se", vincou, deixando a garantia que a autarquia estará de “portas abertas para encetar diálogos que forem convenientes e necessários para que, daqui a um ano, estejamos a celebrar alguma coisa feita durante este período”.

“Queremos dar oportunidade para que o Carvalheiro cresça mais e melhor e que seja um exemplo para a juventude. É pelos jovens que estamos a lutar pelo clube. Eles é que têm de ser o futuro deste clube e nós aquilo que temos de fazer é preparar para que amanhã eles sintam orgulho no trabalho que estamos hoje a fazer”, concluiu.

O CF Carvalheiro assume-se como um dos mais ecléticos clubes da Madeira, com várias modalidades em funcionamento, envolvendo 400 praticantes.