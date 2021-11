Pelo menos 80 mortos devido a explosão de um depósito de combustível na Serra Leoa

Pelo menos 80 pessoas morreram na sexta-feira à noite devido a uma explosão de um depósito de combustível na zona industrial de Freetown, capital da Serra Leoa, na África Ocidental, foi hoje anunciado.

"Recuperámos 80 corpos do local do acidente na última noite", disse um funcionário da Cruz Vermelha à AFP, precisando que as operações de salvamento continuavam hoje de manhã.

Um enfermeiro do hospital para onde as vítimas foram levadas confirmou à AFP o número de mortos, adiantando que também tinham recebido muitas mulheres, homens e crianças com "ferimentos graves".

De acordo com testemunhas oculares, a explosão foi causada por um veículo que se incendiou numa bomba de gasolina na sequência de um acidente rodoviário. O incêndio alastrou-se então para a vizinhança.

Vários corpos calcinados foram encontrados em carros e nas ruas adjacentes.

O vice-presidente da Serra Leoa, Mohamed Juledh Jalloh, visitou hoje de manhã o local com uma delegação.