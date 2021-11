Última madrugada foi a mais fria no Funchal (16.9 ºC) deste semestre

A chegada do mês de Novembro e o arrefencimento do ar nos últimos dias colocaram ‘ponto final’ à série de noites tropicais (temperaturas mínimas do ar não desciam dos 20 ºC) na Madeira, que vinha persistindo há vários meses e só pontualmente interrompida no mês de Outubro.

A previsão de descida da temperatura do ar a partir de meados da última semana confirmou-se. Desde o dia 4 de Novembro (4ª feira) que as temperaturas mínimas do ar na Madeira, mesmo junto da orla costeira, têm descido abaixo dos 20 ºC. Eis as mínimas mais altas registadas desde então e até hoje (às 08h00): dia 4/19.8 ºC; dia 5/18.6 ºC; dia 6/19.3 ºC, dia 7/19.0 ºC; dia 8/18.6 ºC (até às 08:00). Os três primeiros valores foram registados no Funchal/Lido, os últimos dois, em Santa Cruz/Aeroporto.

Já no que toca aos extremos da temperatura mínima, o valor mais baixo registado na Madeira neste ‘pós verão’ foi sentido na Bica da Cana na passada terça-feira, dia 2, com o ‘mercúrio’ a descer aos 2.2 ºC.

Este valor da temperatura mínima chegou hoje, durante a madrugada, quase a ser igualado no Pico do Areeiro (2.6 ºC).

Assinale-se que a madrugada desta segunda-feira é desde já a mais fria dos últimos meses no Funchal (baixa), onde a temperatura do ar chegou a situa-se abaixo dos 17 ºC. Às 06:50 a estação meteorológica do Funchal/Observatório marcava 16.9 ºC.

Também as temperaturas máximas ‘suavizaram’. Depois dos 27.8 ºC, a máxima mais alta deste mês, no dia 3, no Funchal/Lido, os extremos da temperatura máxima têm vindo a registar valores mais amenos, oscilando entre os 25.5 ºC, no dia 4, e os 23.7 ºC, dia 5, ambos na Ponta do Sol/Lugar de Baixo.