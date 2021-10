Voto de Congratulação à Banda Municipal de Machico pelo seu 125.º aniversário

O Grupo Parlamentar do PSD vai entregar, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de congratulação pelo 125.º aniversário da Banda Municipal de Machico.

O voto pretende também enaltecer a Banda Municipal de Machico pelo seu contributo na formação artística e social de centenas de jovens, "incutindo-lhes o sentido de uma cidadania mais responsável e justa, e o elevado desempenho e dedicação de muitos sócios-executantes ao longo destes 125 anos, nomeadamente de José da Costa Miranda, José de Olim, António de Olim, Amaro dos Santos, Nelson Spínola Sousa e Manuel Fernandes de Freitas Spínola, que desempenharam, ao longo dos tempos, funções de maestros regentes desta que é uma das bandas filarmónicas mais antigas da Madeira e que tão bem tem representado a Região além-fronteiras".

A Banda Municipal de Machico, anteriormente designada por Banda Filarmónica, foi fundada a 1 de Novembro de 1896, por iniciativa de Jayme Rodrigues Gouveia, João da Costa, Benjamim da Costa Miranda, Venâncio da Costa Miranda, Augusto Marcos da Câmara e Ângelo Álvares de Freitas.

Obtidos os necessários instrumentos em Abril do seguinte ano, iniciou a nova colectividade a sua actividade musical sob a direcção artística de Ângelo Álvares de Freitas, vindo a realizar a sua primeira exibição pública a 28 de Setembro de 1897, em comemoração do aniversário do Rei D. Carlos I.

A Banda Municipal de Machico conta com 275 participantes nas mais diversas actividades, nomeadamente na Banda Municipal, propriamente dita, e na nova Orquestra Juvenil de Machico.