Faleceu o padre madeirense Nélio Tomás

A Diocese do Funchal revelou o falecimento do padre Nélio Tomás, dos padres do Sagrado Coração de Jesus.

Nélio João de Freitas Rodrigues Tomás, filho de Eduardo Rodrigues Tomás e de Maria Bela Freitas Silva, nasceu a 18 de Agosto de 1972, na freguesia de São Pedro, no Funchal. Foi baptizado a 1 de Outubro de 1972, na paróquia do Porto da Cruz, e crismado, na mesma paróquia, a 25 de Julho de 1987.Frequentou o Colégio Missionário Sagrado Coração, no Funchal, de 1986 a 1989, e o Instituto Missionário Sagrado Coração, em Coimbra, entre 1989 e 1992, terminando aí a sua formação liceal.

Terminado o Noviciado, na Casa Sagrado Coração de Jesus, em Aveiro, emitiu a Primeira Profissão a 29 de Setembro de 1993 e, mais tarde, a Profissão Perpétua a 26 de Setembro de 1999, no Seminário Nossa Senhora de Fátima, em Alfragide, Diocese de Lisboa. Iniciou os estudos filosófico-teológicos na Universidade Católica Portuguesa, em 1993, interrompendo-os por dois anos para realizar o estágio de Vida Religiosa, como Assistente, no Colégio Infante D. Henrique, no Funchal, entre 1995 e 1997.Concluiu o Curso de Licenciatura em Teologia, no ano 2000. Foi ordenado Diácono a 29 de Julho desse ano, e Presbítero a 28 de Julho de 2001, na Sé do Funchal, pelas mãos de D. Teodoro de Faria. Entre 2001 e 2006 integrou a comunidade do Seminário Missionário Padre Dehon, no Porto, onde foi Formador do grupo de seminaristas.

No ano pastoral de 2006-2007, regressou à Madeira, tendo sido nomeado Pároco das Paróquias de São João e São Paulo, na Zona Pastoral da Ribeira Brava. De 2007 a 2013, fez parte da comunidade do Colégio Infante D. Henrique, onde havia estagiado, tendo sido nomeado Secretário do Colégio. Nomeado pároco de Alfragide, em 2013, aí serviu e amou até ao final dos seus dias.

A Diocese expressou as suas condolências a toda a família e à Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus e ao mesmo tempo convida à oração, dando graças a Deus pelo dom da sua vida e do seu ministério sacerdotal.