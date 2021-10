Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha comemora 73.º aniversário segunda-feira

O Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha (GFCPC) celebra, simbolicamente, no próximo dia 1 de Novembro o seu 73º aniversário.

Trata-se, actualmente, do grupo com maior longevidade na Região Autónoma da Madeira (RAM), tendo surgido ainda no contexto do Estado Novo, com actividade ininterrupta desde 1948.

A efeméride será assinalada com um programa que tem início com a participação e animação da eucaristia na Paróquia da Camacha, pelas 11 horas da próximas segunda-feira, seguida de uma pequena actuação no adro da igreja. Antes, pelas 10 horas, e sendo Dia de Todos os Santos, o GFCPC lembra os seus elementos já falecidos, com a deposição de flores no Cemitério Municipal da Camacha.

As celebrações deste dia seguirão com um almoço convívio entre os elementos do GFCPC e com um magusto no Largo da Achada.

Ainda no âmbito do seu aniversário, o GFCPC participa no 'Madeira Sreet Arts Festival', no dia 6 de Novembro, com uma apresentação pública e com a integração de uma escultura viva alusiva a um dos trajes tradicionais madeirenses no evento, desenvolvida em parceria com o grupo.

Apresentação Pública do Livro sobre a História do Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha

Marcando o ponto alto da actividade do GFPCC neste ano de 2021, e encerrando o seu programa do aniversário, decorrerá ainda, no mês de Dezembro, a apresentação pública do livro 'Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha. Sete décadas de história'.

Trata-se de um longo trabalho de agregação e organização documental associada ao GFCPC e proveniente de fontes diversas, que procura não só sistematizar aquela que foi a presença e atividade pública deste Grupo ao longo da sua existência, mas também, clarificar sobre alguns aspectos menos claros ou pouco conhecidos da sua história.