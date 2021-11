PCP afirma que acesso rodoviário ao Lombo da Quinta revelou-se "uma mentira"

O PCP afirma que "as pessoas já estão cansadas de tantas falsas promessas". As declarações de Herlanda Amado foram proferidas numa iniciativa política em São Gonçalo, sobre os acessos prometidos e não concretizados pela Câmara Municipal do Funchal.

"As várias vereações na Câmara Municipal do Funchal, desde o PSD ao PS, prometeram em diversas ocasiões a construção de um caminho com acesso rodoviário ao longo do Lombo da Quinta, foi tudo mentira! Até hoje as pessoas confrontam-se com acessos deficitários e sem qualquer segurança. Atravessam uma levada onde caem pedras da escarpa sobranceira a este acesso, percorrem centenas de metros depois de saírem do autocarro, na estrada mais próxima ou arriscam-se a ficar com as viaturas presas no «abica-burros» que tem feito, inclusivamente, com que as viaturas de socorro quando têm que cá vir, tenham de pedir ajuda a uma segunda ambulância ou mesmo o reboque. Situações como estas são inaceitáveis nos dias de hoje", referiu a deputada municipal.

O PCP indica que, ao longo de vários anos, a população tem vindo a entregar diversos abaixos-assinados e participaram em dezenas de reuniões públicas ouvindo sempre a mesma resposta: “é desta que avança; desta vez está mesmo no Orçamento”. Contudo, passados mais de 20 anos "está tudo na mesma, a diferença que se sente e vê neste sítio, é o sentimento de injustiça e abandono por parte dos que lhes fizeram promessas ocas e falsas".

"“Nas mais recentes eleições PS e PSD andaram a prometer que muitos dos milhões distribuídos pelos municípios, seriam usados para resolver as dificuldades das populações, desde as questões sociais como o desemprego ou a falta de habitação, e muitas seriam as acessibilidades construídas, mas a verdade é que a primeira obra da Câmara Municipal do Funchal, não foi numa localidade como esta, em que as pessoas esperam e desesperam pelo tão prometido caminho. Uma vez mais ficou provado que esta «nova» Câmara e o seu executivo está mais preocupado com a Estrada Monumental, do que em resolver os reais problemas das pessoas", criticou Herlanda Amado.

A deputada municipal afirma que está na hora de pressionar o executivo, " porque o Orçamento e Plano para o próximo ano está em preparação e não podemos permitir uma vez mais que sejam jogadas «migalhas» às pessoas para calarem a revolta e o desejo de verem os seus direitos garantidos".