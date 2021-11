Gasóleo simples já está novamente perto do máximo do ano

Desde a meia-noite desta segunda-feira os preços dos combustíveis, cujos valores máximos de venda ao público são afixados pelo Governo Regional da Madeira, voltaram a aumentar, com destaque para o gasóleo rodoviário (simples), precisamente aquele que é mais consumido pelos madeirenses. O valor deste combustível já está praticamente ao nível do máximo anual antes da redução do imposto sobre produtos pertolíferos.

Efectivamente, custando 1,522 euros por litro desde hoje e até domingo, 14 de Novembro, o gasóleo simples está a umas décimas de voltar a atingir o máximo de 2021 atingido na semana de 18 a 24 de Outubro (1,525 euros por litro).

Já a 'gasolina 95' ainda está 'longe' do referido máximo, que tinha sido atingido nessa mesma semana (1,732 euros por litro), uma vez que esta semana voltou a aumentar para 1,715 euros por litro.

Já o gasóleo colorido e marcado atingiu esta semana os 0,943 euros por litro, estando também já perto dos 0,950 euros por litro registados igualmente na referida última semana de Outubro.

Estes valores significam que a diminuição do ISP, nomeadamente na gasolina de 95 octanas e no gasóleo simples implementados pelo Governo Regional na Portaria 668/2021 de 21 de Outubro, que entraria em vigor a 25 de Outubro.

Na altura, o Governo Regional prometeu que iria "monitorizar os preços dos combustíveis durante as próximas semanas, no sentido de continuar a salvaguardar o diferencial face aos valores praticados no território continental e assegurar que os mesmos não constituem um entrave à recuperação das atividades económicas e da normal recuperação que, felizmente, a Madeira já vem encetando".