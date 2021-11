CNE investiga 4 candidatos de 3 partidos por violar regulamento eleitoral na Venezuela

O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE) anunciou hoje que iniciou procedimentos administrativos contra quatro candidatos e três partidos políticos por violação do regulamento eleitoral para as eleições municipais e regionais previstas para 21 de novembro.

"As autoridades do CNE concordaram unanimemente abrir inquéritos administrativos a diferentes candidatos e organizações políticas participantes nas eleições regionais e municipais de 2021, por violações aos regulamentos sobre campanha eleitoral e propaganda", anunciou aquele organismo na sua conta do Twitter.

São alvo de procedimentos administrativos o atual governador do estado venezuelano de Miranda, Héctor Rodríguez, do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, partido de Governo), "por combinar gestão de Governo com campanha eleitoral".

Também o candidato opositor à Governação de Miranda, David Uzcátegui, do partido Compromisso País (Compa), foi visado por "utilizar crianças em peças de propaganda".

Por outro lado, o opositor Luís Eduardo Martínez, da Mesa de Unidade Democrática (MUD), candidato à governação do estado de Arágua, encontra-se abrangido pelo inquérito "por usar símbolos regionais e a MUD por usar símbolos nacionais".

Em Caracas, o opositor Gustavo Duque, candidato à reeleição como presidente da Câmara Municipal de Chacao, está sob investigação "por usar recursos público para fazer campanha eleitoral".

Além do PSUV, do Compa, e da MUD, o partido Unidade Popular Venezuelana (UPV) está sob investigação administrativa por exceder os tempos máximos permitidos de propaganda eleitoral.

"Os candidatos mencionados foram informados das infrações aos regulamentos e não fizeram as correções solicitadas, pelo que, para além da abertura de inquéritos administrativos, foi tomada uma medida cautelar de suspensão imediata da publicidade televisiva", explicou o CNE.

As próximas eleições regionais e municipais venezuelanas estão marcadas para 21 de novembro e nelas serão votados 3.082 eleitos que exercerão funções em 335 municípios, 23 estados e no Distrito Capital.

As eleições regionais e municipais na Venezuela registam tradicionalmente uma alta abstenção.

Segundo o CNE, foram apresentadas 70.244 candidaturas.

A Venezuela tem uma população de 33.192.835 cidadãos, dos quais 21.159.846 estão registados no sistema eleitoral.