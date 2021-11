PCP exige mais respeito, estabilidade e salários dignos para trabalhadores da hotelaria e similares

O PCP realizou este sábado, 6 de Novembro, uma acção de contacto com a população para afirmar a necessidade de valorizar os trabalhadores do sector da hotelaria e similares, assim como os seus salários, combater a precariedade e os horários desregulados no sector.

No decurso da iniciativa, o deputado do PCP, Ricardo Lume, fez um balanço da realidade actual do mercado de trabalho na Região.

Ao longo dos últimos meses são várias as notícias que apontam para a falta de trabalhadores no sector da hotelaria e similares, mas é inquietante ver que só nos meses de Agosto e Setembro , 323 trabalhadores do sector engrossaram o número de desempregados na Região, a sua grande maioria porque viram o seu vinculo de trabalho temporário não ser renovado.

Ricardo Lume não tem dúvidas de que a precariedade laboral é factor de instabilidade na vida dos trabalhadores, sendo "uma das causas que faz com que bons profissionais do sector procurem outras áreas de trabalho com maior estabilidade", uma vez que muitos desses trabalhadores estão "há mais de 15 anos em situação de precariedade laboral e sem estabilidade para si e para a sua família", disse.

O deputado do PCP questiona: "Se de facto existe necessidade de trabalhadores no sector porque razão que grande parte dos trabalhadores com vínculo precário não vêem o seu contrato de trabalho renovado?". O PCP defende um aumento dos salários dos trabalhadores do sector da hotelaria de acordo com às funções que desempenham, um sector "em que os seus trabalhadores não vêem aumentos salariais há mais de dois anos", denuncia.

Agora esse aumento salarial não pode ser de apenas 1% como os representantes das entidades patronais defendem. Em media os custos totais com o factor trabalho no sector da hotelaria representa apenas 29% do total dos proveitos no sector, ou seja não só é possível como necessário garantir uma valorização salarial para o sector que deve de ter como base os 90 euros mensais para cada trabalhador.

O PCP exige mais respeito, estabilidade e salários dignos para os trabalhadores da hotelaria.