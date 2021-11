Protecção Civil testa resposta em caso de acidente com teleférico no Funchal

O Serviço Regional de Protecção Civil encontra-se a testar a resposta em caso de acidente no teleférico do Funchal, traçando vários dos cenários possíveis. Vários meios dos bombeiros estão empenhados no 'resgate' de cidadãos que estariam presos no interior das cabines.

Pedro Ramos indica que este exercício faz parte do programa de actividades da Protecção Civil, envolvendo bombeiros de todas as corporações da Madeira. "O teleférico é uma actividade diária, uma actividade turística, e se houver algum incidente nós temos de estar preparados para este salvamento", explicou o secretário regional da Saúde e Protecção Civil.

O exercício está a ser coordenado pelo posto de controlo instalado no jardim do Almirante Reis, onde se encontra a 'partida' do teleférico. "Nós, neste momento, temos equipamento para responder ao salvamento no sentido ascendente e descendente", indicou. Pedro Ramos explicou ainda que, em caso de falha nas comunicações, as mesmas poderiam ser estabelecidas com recurso aos drones, que também participam neste 'treino'.

O governante ressalvou ainda a importância de saber responder aos incidentes que podem acontecer na nossa sociedade. Entre os cenários testados está a necessidade de resgate de cidadãos no interior de cabines a diversas alturas e diferentes distâncias da torre.