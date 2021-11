‘Histórias Musicais’ este domingo no 'Baltazar Dias'

Até a próxima quinta-feira, 11 de Novembro, o Teatro Municipal Baltazar Dias irá continuar a receber artistas internacionais que integram o projecto ‘Madeira Piano Fest’.

Este domingo, dia 7 de Novembro, pelas 18 horas, estará em palco Bertrand Giraud e Catherine Lanco, vindos de França, que apresentarão ‘Histórias Musicais’ com um repertório de Beethoven, Schumann e Liszt.

No dia 11de Novembro, às 18 horas, o italiano António di Cristofano irá encerrar este festival expondo ‘Os Favoritos Pianistas’ com músicas de Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Rachmaninov e Gershwin.

O projecto iniciou-se no dia 3 de Novembro e contou com artistas de diversos países, como da Rússia, Itália, Bélgica, Israel e França. Para adquirir os seus bilhetes basta se dirigir à bilheteira do Teatro. Informamos ainda que cada bilhete custa 15 euros e mantém-se obrigatório a apresentação de um teste à Covid-19 negativo.