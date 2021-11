Vereda no Vasco Gil continua condicionada devido à queda de árvores

A Junta de Freguesia de Santo António informou que, devido à queda de eucaliptos registada ontem, a Vereda do Passado, no sítio do Vasco Gil, permanece condicionada.

"Apelamos aos nossos fregueses para que se desloquem nesta Vereda apenas quando estritamente necessário", indica nota da autarquia.

A Junta de Freguesia está a acompanhar o evoluir da situação, juntamente com as entidades competentes, esperando brevemente que este problema seja solucionado.