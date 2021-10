Sindicatos de enfermeiros desconvocam greve de 3 e 4 de Novembro

Os sete sindicatos de enfermeiros decidiram, em reunião conjunta, desconvocar a Greve Nacional marcada para 3 e 4 de Novembro de 2021, revelou o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) em nota remetida à imprensa.

"Considerando as circunstâncias criadas no dia 27 de Outubro pelo chumbo do Orçamento de Estado e a eminência de dissolução da Assembleia da República, já anunciada pelo Presidente da República Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, com implicações inevitáveis nos poderes negociais do Governo, os sindicatos decidiram em reunião conjunta desconvocar a Greve Nacional anunciada publicamente para 3 e 4 de Novembro de 2021", pode ler-se na referida nota.

O mesmo documento ressalva que "o compromisso reivindicativo conjunto dos sindicatos se mantém e que este percalço, a que sindicatos e enfermeiros são alheios, não afectará a organização de ações conjuntas futuras".

Na última quinta-feira, os sindicatos reunidos numa concentração em frente ao parlamento, que juntou cerca de 200 profissionais, já se tinha comprometido a analisar se iria manter a greve marcada para a próxima semana, uma vez que o Orçamento do Estado havia sido 'chumbado'.

Entre outras medidas, os enfermeiros reivindicam a contratação dos enfermeiros em situação precária, uma avaliação de desempenho adequada à profissão, a correção dos problemas relativos à contagem de pontos.