Número de mortos devido a explosão de camião-cisterna na Serra Leoa sobe para 98

O número de pessoas que morreram na sexta-feira devido à explosão de um camião-cisterna, que transportava combustível, em Freetown, na Serra Leoa, subiu para 98, confirmaram hoje as autoridades de socorro.

"Como instituição responsável pelas catástrofes, estamos atualmente no terreno, criámos um centro de comando de incidentes para ajudar a coordenar a gestão do incidente", disse Mohamed Lamrane Bah, diretor de comunicações da Agência de Gestão de Catástrofes da Serra Leoa, observando que o número de mortos pode aumentar devido ao estado crítico de alguns dos feridos.

Bah disse que os feridos foram transferidos para vários hospitais da capital e que os assistentes sociais e especialistas estavam a ajudar as vítimas.

Segundo o meio de comunicação local The Sierra Leone Telegraph, alguns residentes perto do local da explosão - que destruiu casas e outros veículos - saíram das suas casas depois da colisão dos veículos com baldes e bidões para recolher o combustível derramado.

Esta é uma prática comum em alguns países africanos que provoca um aumento do número de vítimas quando o camião acaba por explodir e que provocou em julho último 13 mortos no Quénia, que se aproximaram de um camião-cisterna acidentado para retirar combustível do veículo.

Mohamed Kamara, testemunha do acidente, disse à Efe que a colisão aconteceu por volta das 20:00 de sexta-feira (mesma hora em Lisboa) quando o camião-cisterna se preparava para reabastecer uma estação de serviço.

"De repente, um reboque atingiu o camião-cisterna e este explodiu", disse Kamara, observando que foi então que as pessoas começaram a chegar para recolher combustível.

"Como queriam obter o combustível, o motorista do camião-cisterna disse-lhes para se afastarem. O condutor correu para se salvar e todos os motociclistas que estavam perto do local morreram", acrescentou.

A presidente da Câmara de Freetown, Yvonne Aki-Sawyerr, disse hoje na sua conta do Facebook que estava "profundamente" entristecida com as notícias e enviou as suas condolências às famílias e entes queridos das vítimas.

"Os vídeos e fotografias que circulam nas redes sociais são chocantes", disse Aki-Sawyerr, observando que não podia estar no local pessoalmente, mas que a polícia e o vice-presidente da Câmara estavam a apoiar a Agência Nacional de Gestão de Catástrofes.

Entretanto, o Presidente da Serra Leoa, Julius Maada Bio, disse hoje que estava "profundamente chocado" e também enviou as suas condolências àqueles que perderam familiares, assegurando que o seu Governo "fará tudo o que estiver ao seu alcance para apoiar as famílias afetadas".