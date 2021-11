Élvio Sousa destaca importância do Programa de Apoio a Pequenas Cirurgias

O JPP reuniu, este sábado, 6 de Novembro, a Comissão Política e o Secretariado Nacional para abordar assuntos relacionados com a actualidade política nacional.

À margem do encontro, Élvio Sousa, Secretário-Geral do JPP, destacou a importância do Programa de Apoio a Pequenas Cirurgias implementado pelo Município de Santa Cruz na valorização do bem-estar das pessoas e o contributo para a redução das listas de espera do SESARAM. Amedida social faz parte de um pacote de apoios implementada pela gestão do JPP na Câmara Municipal de Santa Cruz.

Élvio Sousa destaca os rasgados elogios dos membros da Comissão Politica e Secretariado Nacional que “enalteceram a proposta inédita ao nível dos municípios da Região e que tem sido proposta, nomeadamente do PSD onde é oposição.”

A Região tem três problemas, “falta de dinheiro, onde os 21 milhões gastos em nomeados políticos eram desnecessários, a dificuldade nos acessos aos cuidados de Saúde e os transportes e recorda os cerca de 118 mil actos médicos que estão por realizar no Serviço Regional de Saúde.

“Santa Cruz trouxe felicidade a mais de 150 famílias contempladas neste Plano de Apoio a Pequenas Cirurgias, Santa Cruz tem uma visão social e está a ser eficiente em trazer qualidade de vida à população. É ver a felicidade das pessoas que esperaram anos nas listas do SESARAM e que conseguiram, graças ao município de Santa Cruz, voltar a ter qualidade de vida”, conclui o Secretário-Geral.