Filipe Sousa convida Pedro Ramos a visitar alguns dos beneficiários do Programa Municipal de Apoio às Pequenas Cirurgias

Depois de o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, se ter referido ao Programa Municipal de Apoio às Pequenas Cirurgias como sendo um “sub-sistema da amizade em Santa Cruz”, o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, revela que enviou ontem um ofício ao governante a convidá-lo para, no próximo dia 29 de Outubro, entre as 10h30 e as 12 horas, visitar alguns dos beneficiários desse programa.

No ofício, o autarca refere que a designação do programa feita por Pedro Ramos “não faz justiça ao trabalho que estamos a realizar”, pelo que convida o médico e secretário regional “a sair da sua zona de conforto e a ver com os seus próprios olhos as pessoas que, graças ao Programa de Apoio à Realização de Pequenas Cirurgias, saíram da longa lista de espera do Sistema Regional de Saúde. Pessoas que hoje têm melhor qualidade de vida e que viram o seu problema de saúde resolvido com a maior celeridade".

A autarquia de Santa Cruz relembra que o programa já retirou das listas de espera do SESARAM mais de uma centena de pessoas, residentes no concelho de Santa Cruz.