Santa Cruz aprova por unanimidade pacote fiscal e apoio a oito pequenas cirurgias

Decorreu na manhã desta quinta-feira, dia 4 de Novembro, a reunião do executivo da Câmara Municipal de Santa Cruz. Entre outros assuntos, foram aprovados, por unanimidade, o pacote fiscal e mais apoios sociais, nomeadamente o apoio a mais oito cirurgias.

A propósito destas medidas sociais, Filipe Sousa recordou que, apesar de terem votado a favor das mesmas, os social democratas consideraram-nas como "política minimalista" durante a campanha eleitoral.

Por seu turno, Brício Araújo, numa curta intervenção de voto, defendeu que "os apoios na área da saúde deviam ocorrer em articulação com as entidades regionais, porque não podem ser uma forma desonerar o Governo Regional das suas atribuições e obrigações".

Em resposta, o presidente da Câmara disse que "essa articulação é feita, porque o regulamento exige que a entidade de saúde informe sobre a inscrição na lista de espera", mas entende que "é que a autarquia, além de ter legitimidade para ter os seus próprios programas de apoio, não pode ficar à espera infinitamente de respostas que não chegam por parte da autoridade de saúde regional".

A única medida aprovada por maioria, com os votos favoráveis da vereação JPP, foi a aplicação da Derrama a empresas com volume de negócios superior a 150 mil euros. Sobre esta questão, Brício Araújo, justificou o sentido contrário do voto, por defender no seu programa "a isenção total da Derrama no concelho de Santa Cruz como apoio à economia e ao emprego".