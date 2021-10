Conservatório convida jovens músicos a cantar 'Carmina Burana' com o novo Coro Académico

Caros alunos! O Conservatório inicia este ano 2021.2022 a atividade do Coro Académico da nossa escola, que culminará em junho com a interpretação da famosa obra coral sinfónica «CARMINA BURANA», de Carl Orff. Será um espetáculo inesquecível, a se realizar no parque de Santa Catarina (Funchal), com um enorme palco, som, luz, junto a nossa Orquestra Académica, 3 solistas cantores convidados e outros coros convidados. Será um espetáculo para milhares de pessoas, numa noite que será certamente memorável. Fazer parte deste Coro será a oportunidade única de se poder ter esta experiencia inesquecível de interpretar esta fantástica obra num mega concerto para milhares de pessoas. Este projeto inicia-se assim com a criação deste novo coro da responsabilidade do Prof. Alberto Sousa, que integra alunos com idades a partir dos 14 anos de idade, independentemente do instrumento que frequentam no Conservatório. Esta atividade poderá ser frequentada como atividade extracurricular, ou também como disciplina de Classe de Conjunto do Ensino Artístico Especializado, e Formação em Contexto de Trabalho, dos alunos dos Cursos Profissionais. As aulas/ensaios serão às quintas feiras, das 18h00 às 20h00 no Salão de Orquestra. Serve o presente formulário para a respetiva inscrição.