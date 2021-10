MadeiraOptics explica as Lunetas e Binóculos na observação do mundo animal

As lunetas têm a aparência de pequenos telescópios, mas possuem uma única ocular pelo qual o utilizador pode observar o que deseja. Diferem dos telescópios em diversos aspetos pois a luneta consegue produzir uma imagem vertical, enquanto o telescópio produz uma imagem invertida. A questão do tamanho difere completamente, uma vez que com o tamanho da luneta consegue ser mais fácil de transportar para qualquer lugar. Além disso, uma das maiores vantagens é que as lunetas são à prova de água, podendo utilizá-las em diferentes condições atmosféricas. No que diz respeito aos binóculos, estes possuem duas oculares e também são compactos, o que facilita no seu transporte, mas podemos afirmar que o seu nível de ampliação nem sempre é suficiente para as observações. Ambos os instrumentos são perfeitos para os amantes da natureza que gostam de observar animais, mas existem diferenças notórias entre eles.

Para a observação do mundo animal, existe quem opte por escolher uns binóculos com ampliações avançadas, contudo com uma luneta leva a observação para outro nível no que toca à ampliação. Geralmente, as lunetas garantem uma faixa de ampliação alta, começando nos 15 a 20x mais, com o zoom reduzido, e quando têm o zoom ampliado poderá chegar à faixa de ampliação de 40 a 75x.

É possível perceber a diferença das lunetas para os binóculos após observar com ambos: irá compreender que com as lunetas, mesmo ao observar animais a longas distâncias, conseguirá uma imagem nítida e com cores vivas e claras, enquanto no caso dos binóculos não é certo que consiga perceber o animal e que não apareça algumas manchas nas oculares do mesmo.

Contudo, para que haja uma melhor observação, as lunetas necessitam de uma estabilização, mais concretamente de colocá-las num tripé para que o utilizador consiga girá-las mais facilmente na direção que deseja. Assim sendo, se fizer um passeio ou uma caminhada e se quiser observar pássaros, a luneta não será o melhor instrumento a escolher.

A Madeira Optics tem para lhe oferecer uma variedade destes instrumentos para observar pássaros, para a vigilância de caça, visualização de paisagens, vida selvagem, entre outros. Consegue encontrar artigos mais básicos, com um custo mais acessível até os mais avançados que sobem um pouco o custo para adquiri-los.

A nível de binóculos podemos lhe apresentar os Karma Plus 12x45 que são à prova de água e possuem um tamanho compacto, oferecendo uma imagem clara e nítida ou os Levenhuk Nelson 7x50 que são especialmente designados para observações no mar.

Quanto às lunetas, temos a Levenhuk Blaze 50F que possui um amplo campo de visão e é ótima para observações ao ar livre. A Madeira Optics também possui lunetas mais avançadas que contêm um ecrã LCD para o utilizador observar, como é o caso da Levenhuk Blaze D200 que é uma luneta digital, com uma grande ampliação, e poderá optar por tirar fotografias ou realizar vídeos do que observa, passando-os diretamente para o telemóvel ou computador. Depois de ter falado destas últimas lunetas, temos também a nossa gama Levenhuk Blaze PRO. Esta gama é conhecida por possuir um dos instrumentos óticos no mercado como também dos mais potentes. Estas lunetas podem chegar facilmente aos 75x de ampliação e com uma qualidade ótica muito acima da média como é o caso do Levenhuk Blaze PRO 100.

Com um diâmetro de 100 milímetros e 75x de ampliação, esta luneta certamente é uma das mais potentes do mercado alcançado quilómetros de distância e mesmo com ampliação avançada irá conseguir visualizar ao detalhe toda a paisagem.

Assim, para os utilizadores que queiram observar o mundo que os rodeia com mais detalhe, poderá adquirir um destes produtos, analisando primeiro qual o seu objetivo com as suas observações, como e onde vai observar, para que consiga perceber qual o instrumento mais adequado para si e para as suas observações.

