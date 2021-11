Contrastes da vida

Boa noite!

. Por vezes valorizamos o que deixamos de ter, sem antes pressentir a oportunidade perdida. Talvez seja altura de emendar o destino para que não voltemos a esbanjar momentos ou palavras que podem fazer falta.

. O José Paulo do Carmo decidiu fazer um interregno numa das suas paixões com um até já. Acreditamos que as suas crónicas voltarão ao DIÁRIO. Ele só pediu para parar porque é honesto. Mesmo para quem "escreve muitas vezes sobre a alma da existência, porventura o lado B, o menos óbvio e o mais desconcertante" é preciso tempo, que agora lhe falta para que possa desempenhar com mestria o que tão bem sabe fazer. Tomara a mim poder parar de modo a conseguir escrever o que ainda me falta partilhar mas, como o próprio admite “não é nada fácil apresentar todos os dias um jornal tão rico de conteúdo e tão cheio de valores, quando muitas vezes o mais fácil numa ilha em que toda a gente se conhece seria sucumbir perante interesses e pressões”. Resta-nos agradecer a generosa dádiva semanal daquilo que é essencial e gerador de dialética.

. A todos os que durante 24 anos tudo fizeram para que a TSF se mantivesse ‘no ar’ a minha gratidão. A rádio está viva por mérito de muitos, o sacrifício de alguns e a dedicação de todos.

. Ainda não e desta que o Filipe Santos Costa se livra do jornalismo apesar de ir viver para o Japão. É bom saber que a CNN Portugal terá um correspondente madeirense em Tóquio de modo a olhar de perto para o fulgor asiático.

. A Madeira registou na terça-feira 51 novos casos de covid, número que não se via desde Agosto e hoje mais uns quantos. Mais do que usar estes números em manobras alarmistas ou em ameaças de novo confinamento, importa apelar à responsabilização colectiva, à vacinação e a que ninguém descure atitudes preventivas no combate à pandemia que veio para ficar. Desinfectar as mãos com regularidade e usar máscara não custa nada. O que podia custar mais, sobretudo aos negacionistas, era acabar com testes gratuitos a quem tudo fez para não ser vacinado.

. O dia foi trágico nas nossas estradas. Se conduzir pense nos outros, nos distraídos ou nos indefesos, nos lentos e nos acelerados. Se é peão seja prudente. Infelizmente, os carros são armas.