Miguel Oliveira 15.º nos terceiros treinos livres

O português Miguel Oliveira (KTM) alcançou hoje o 15.º melhor tempo nos terceiros treinos livres para o Grande Prémio do Algarve de MotoGP, 17.ª e penúltima prova do Mundial de motociclismo de velocidade, melhorando quatro posições.

Depois de ter terminado as sessões de sexta-feira com o 19.º registo, o piloto natural de Almada cumpriu a sua melhor volta ao Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, em 01.40,061 minutos, a pouco mais de 0,8 segundos do mais rápido.

O vencedor da estreia do circuito algarvio em MotoGP, em 2020, 10.º do Mundial com 92 pontos, ficou a aproximadamente 0,4 segundos do espanhol Jorge Martín (Ducati), último no 'top-10', que dá acesso à segunda fase de qualificação (Q2), no fim da quarta sessão de treinos.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati), segundo da classificação de pilotos, cumpriu a volta mais rápida na sessão matinal de hoje, em 1.39,202, batendo por um milésimo de segundo o francês Fabio Quartararo, vencedor da corrida algarvia em abril, que já assegurou o título de campeão do mundo e tinha dominado os treinos de sexta-feira.

O espanhol Joan Mir (Suzuki), campeão em 2020 e terceiro no Mundial, subiu ao terceiro lugar, ao gastar mais 0,025 segundos na 'montanha-russa' algarvia do que Bagnaia, por troca com o australiano Jack Miller (Ducati), quarto a 0,16.

Na sua penúltima prova na categoria 'rainha' do motociclismo de velocidade, o italiano Valentino Rossi (Yamaha), sete vezes campeão do mundo da principal categoria, também melhorou o seu desempenho, obtendo o 17.º tempo, a 1,011 segundos, um dia depois de ter sido 21.º e penúltimo.

Os pilotos de MotoGP voltam ao circuito algarvio às 13:30, para a quarta e última sessão de treinos, que antecede a primeira fase de qualificação, às 14:10, e a segunda, 25 minutos depois, que vai definir a grelha de partida para a corrida de domingo.

Em Moto3, o britânico John McPhee (Honda) assumiu hoje o primeiro lugar nos treinos, em 01.47,775, relegando para a segunda posição o italiano Dennis Foggia (Honda), segundo classificado do campeonato, a 21 pontos do espanhol Pedro Acosta (KTM), que se quedou pelo sexto registo esta manhã.

O Grande Prémio do Algarve, a disputar no domingo, vai ser a 17.ª corrida portuguesa, a segunda do ano, juntando-se às 16 edições do Grande Prémio de Portugal, que foi disputado entre 2000 e 2012, no autódromo do Estoril, em 1987, no circuito de Jarama, em Espanha, e em 2020 e 2021, em Portimão.

O Mundial termina em 14 de novembro, em Valência.