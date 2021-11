Nuno Morna candidata-se a coordenador da Iniciativa Liberal Madeira

Nuno Morna irá candidatar-se a coordenador da Iniciativa Liberal Madeira.

O candidato revela, em comunicado, que tomou esta decisão "depois de ter conversado com inúmeros membros do partido, bebendo nas suas palavras sabedoras ensinamentos e perspectivas do que deve ser o caminho a percorrer, que não se deve afastar dos princípios fundamentais do liberalismo".

Segundo Nuno Morna, o principal objectivo para os próximos dois anos só pode ser um: eleger deputados nas próximas eleições regionais.

"É para isso que temos que trabalhar, apresentando caminhos e propostas que sejam facilmente entendíveis pelos eleitores, convencendo os desiludidos da política que ganhar eleições nem sempre passa por ser o partido mais votado. Assumir com o eleitorado que o nosso propósito é o de dar-lhes voz, de efectivamente os representar", frisou.

No próximo dia 13 de Novembro, a Iniciativa Liberal Madeira reúne-se em plenário para definir a estratégia para os próximos dois anos e eleger os novos órgãos.

Os ciclos de coordenação dos núcleos da Iniciativa Liberal são dois anos. No final de Outubro passado terminou um desses ciclos, tendo a IL Madeira como coordenador Duarte Gouveia, que dirigiu o partido na Madeira.

Segundo o candidato, é importante não esquecer que foi sob a sua mão que concorreram às autárquicas de Setembro passado, "as eleições mais difíceis de serem organizadas do ponto de vista partidário, com excelentes resultados".