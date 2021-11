Nuno Espírito Santo afastado do comando técnico do Tottenham

O treinador português Nuno Espírito Santo foi afastado do comando técnico do Tottenham, depois de ter chegado ao clube no início da temporada 2021/22, anunciou hoje o emblema da Liga inglesa de futebol.

"O clube pode hoje anunciar que Nuno Espírito Santo e a restante equipa técnica foram dispensados das suas funções", lê-se numa nota publicada no sítio oficial dos 'spurs' na Internet.

Espírito Santo, de 47 anos, deixa o Tottenham no oitavo lugar da 'Premier League', com 15 pontos, resultado de cinco vitórias e cinco derrotas. Na última jornada, a equipa londrina foi derrotada em casa pelo Manchester United, no sábado, por 3-0, tendo o avançado português Cristiano Ronaldo marcado o primeiro golo.

"Sei quanto o Nuno e a sua equipa técnica queriam ter sucesso e lamento que tenhamos tomado esta decisão. O Nuno é um verdadeiro cavalheiro e será sempre bem-vindo aqui. Gostaríamos de agradecer a ele e à sua equipa técnica e desejar-lhes o melhor para o futuro", disse o diretor desportivo do Tottenham, o italiano Fabio Paratici.

Depois de quatro épocas no Wolverhampton e de uma conquista do 'Championship' (segunda divisão), Espírito Santo foi o escolhido pela direção do Tottenham para ocupar o lugar que estava vago desde a saída do compatriota José Mourinho (Ryan Mason foi treinador interino).

A temporada até começou bem para o antigo guarda-redes, com três triunfos consecutivos no arranque da 'Premier League', um deles sobre o campeão Manchester City (1-0), resultados que valeram a Espírito Santo o prémio de melhor treinador da prova em agosto.

Fora de campo, ainda antes do arranque oficial da temporada, o técnico português teve que lidar com a 'novela' Harry Kane, com o avançado e capitão da equipa a pedir para sair do clube.

O internacional inglês chegou mesmo a falhar alguns treinos sem autorização, mas manteve-se na equipa dos 'spurs', estando a protagonizar um arranque de época muito abaixo do nível que demonstrou em anos anteriores.

Na Liga Conferência Europa, o Tottenham tem apenas uma vitória em três rondas, ocupando o terceiro lugar do Grupo G, com quatro pontos, atrás de Rennes (sete) e Vitesse (seis).

Antes de chegar ao futebol inglês, Espírito Santo passou por FC Porto, Valência (Espanha) e Rio Ave.