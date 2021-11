Nuno Baptista promete lutar por "novos investimentos" e ligações directas ao continente

A ilha do Porto Santo assinalou hoje, o seu 603.ª aniversário, num evento que decorreu, hoje, no centro da cidade no centro da cidade de Vila Baleira. O dia 1 de Novembro assinala o desembarque dos navegadores portugueses na Ilha Dourada, em 1418, e simultaneamente o início da (re)descoberta do arquipélago da Madeira.

A cerimónia contou com o hastear da bandeira que, num acto simbólico, foi feito pelos profissionais de saúde, nomeadamente uma enfermeira, um bombeiro e um elemento da protecção civil, pelo importante papel que assumiram nestes últimos tempos de pandemia.

Uma coroa de flores foi, também, depositada junto ao Padrão dos Descobrimentos, assinalando desta forma a já referida descoberta, pelos navegadores portugueses.

Já no salão nobre dos Paços do Concelho, decorreu uma sessão solene com o orador Emanuel Nóbrega, representante do antigo Rotary Clube no Porto Santo, que falou sobre os vários eventos e projectos que esta associação desenvolveu, enquanto activa, no Porto Santo.

Passados tantos anos, continuamos a acreditar nas potencialidades do Porto Santo, do valor intrínseco das nossas gentes, do nosso património identitário e cultural.

Começou por afirmar o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista que, na sua intervenção, garantiu que a sua equipa irá "lutar para que existam condições para novos investimentos e oportunidades de negócio, que tragam valor económico-financeiro acrescentado" à ilha.

O autarca aproveitou também a ocasião para criticar a falta de ligações directas entre o continente e o Porto Santo, prometendo que não desistirá de "trabalhar para que esta situação acabe" e enfatizando a importância da mobilidade como "factor de desenvolvimento económico e social" da Ilha Dourada..

Agradeceu ainda a presença do governador do Rotary Clube de Portugal a nível distrital, o governador Paulo Martins, e parabenizou o Grupo de Folclore, que neste dia também celebra o seu aniversário.

O evento continuou com a celebração de uma missa na Igreja Matriz, seguida de uma actuação do Grupo de Folclore local.