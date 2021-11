Emanuel Câmara espera por "pontos de equilíbrio" na AMRAM

As eleições para a Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM) correram “com a maior cordialidade possível”. Pedro Calado foi eleito presidente “por unanimidade” - 11 votos a favor - e tal “sentido de responsabilidade sem qualquer diferendo” foi enaltecido por Emanuel Câmara.

Foi como presidente da Assembleia Intermunicipal cessante que o autarca presidiu os trabalhos da AMRAM. Também por unanimidade, o recém-eleito presidente do Porto Moniz vai continuar à frente deste órgão acompanhado por Pedro Coelho (Câmara de Lobos) e Carlos Teles (Calheta).

Já a direcção, ou seja, o Conselho Executivo da AMRAM será presidido por Pedro Calado (Funchal), que terá como vogais os presidentes Nuno Batista (Porto Santo), Ricardo Nascimento (Ribeira Brava), Dinarte Fernandes (Santana) e Ricardo Franco (Machico). Quanto ao Conselho Fiscal será presidido por José António Garcês (São Vicente), tendo como vice-presidente Célia Pessegueiro (Ponta do Sol) e vogal Filipe Sousa (Santa Cruz).

O que ficou bem patente – e esperemos que isso seja uma realidade – é que de facto o que nos interessa é o poder local e, dentro dessa linha de orientação, é a salvaguarda das pessoas que nos elegeram nos diferentes concelhos e, todos juntos, numa perspectiva de seja qual for o Governo, da Região ou da República, o poder local, neste caso em concreto da Região Autónoma da Madeira, esteja sempre em primeiro lugar. Emanuel Câmara, presidente da Assembleia Intermunicipal

Reunião decorreu na sede da AMRAM, na Rua da Mouraria.

"Há vários problemas"

Emanuel Câmara não abriu o jogo, mas indica que "há vários problemas" e "alguns vêm de trás". O edil fala em situações que até mexem “com outros poderes, nomeadamente o legislativo”.

“Já houve pontos de vista colocados em cima da mesa, mas para já, em termos de dossiers, todos são importantes. Há vários exemplos e várias opiniões. Dentro das divergências há unanimidade em querer resolver os problemas que são, muitos deles, transversais a todos os concelhos e essa é a razão da existência da AMRAM. Esperamos que, de facto, consigamos os nossos objectivos”, vincou.

Foi nesta mesa que os 11 autarcas elegeram, por unanimidade, o novo presidente da AMRAM.

A este propósito, Emanuel Câmara acredita que “a partir do momento em que há uma confluência para resolver os problemas e tendo um novo presidente e uma nova direcção, ainda por cima com a sua experiência na parte governamental, que haja pontos de equilíbrio que são bastantes importantes para a salvaguarda dos problemas”.

Essas matérias envolvem, por exemplo, delegação de competências, acompanhadas ou não pelos respectivos envelopes financeiros, ou a causa animal.

“Vamos esperar por uma próxima reunião e com certeza que Pedro Calado, como novo presidente da AMRAM, irá ao encontro da resolução desses problemas juntamente com as outras autarquias”, disse o presidente da Assembleia Intermunicipal, que voltou a vincar a “elevação” com que decorreram os trabalhos.