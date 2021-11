Funchal volta a ultrapassar a dezena de novos casos de covid-19

O concelho do Funchal, que já ontem tinha somado 18 novos casos de covid-19, apresenta esta quarta-feira mais 14 casos da doença, segundo o boletim epidemiológico da Direcção Regional de Saúde.

Com apenas dois dos casos positivos hoje registados a serem referentes a não residentes, são 23 as infecções detectadas entre pessoas com residência na Região.

Localidade Casos positivos

Funchal 14 Santa Cruz

4

Câmara de Lobos

2 Machico 2 Ponta do Sol

1

A Região Autónoma da Madeira somou hoje 25 novos casos de infecção por SARS-CoV-2, passando a totalizar os 227 casos activos.