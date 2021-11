Associação Ornitológica da Madeira participa no Campeonato Internacional

A Associação Ornitológica da Madeira (AOM) faz-se representar no Campeonato Internacional da Avixira, que vem fomentar ligações entre a AOM e a Comissão de Organização do evento. Este concurso, uma referência de Vila de Franca de Xira, decorre este ano no Cadaval, devido ao pavilhão em questão estar a servir para o plano de vacinação.

Esta representação madeirense marca um importante passo, num dos mais altos palcos ornitológicos no panorama Internacional. A Madeira é assim representada por oito expositores (Alexandre Camacho, Daniel Bruno Sousa, Duarte Faustino, Hugo Lopes, Ricardo Teixeira, Renato Carvalho, Leandro Leitão e João Paulo Silva) e 72 aves.