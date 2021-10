Madeira recebe dois prémios da Associação Portuguesa de Museologia

A Secretaria de Turismo e Cultura acaba de informar que foi distinguida na edição de 2021 dos prémios APOM (Associação Portuguesa de Museologia) com dois prémios.

O primeiro foi atribuído na categoria de ‘Catálogo’, com a publicação 'Em viagem', catálogo da respectiva exposição, coordenado por Márcia Sousa e Rita Rodrigues, que recebeu uma Menção Honrosa.

O outro foi na categoria de ‘Museólogo do ano’, atribuído a Francisco Clode, director de Serviços de Património da SRTC, que partilha o prémio com mais três pessoas.

A APOM, fundada em 1965, atribui prémios anualmente, desde 1995, distribuídos pelas inúmeras categorias que reflectem as diferentes áreas funcionais e profissionais que se relacionam com a Museologia e com o Património Cultural.