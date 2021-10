Um incêndio deflagrou esta tarde numa casa na Estrada de Santa Clara, no Rancho, em Câmara de Lobos, e consumiu parte de uma arrecadação.

As chamas foram combatidas por sete elementos dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que estiveram no local com um pronto-socorro pesado e uma ambulância.

Não houve feridos a registar.