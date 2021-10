Incêndio no Castelejo ameaçou uma casa

Seis elementos dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e a equipa helitransportada encontram-se a combater um incêndio que deflagrou na zona do Castelejo.

O fogo chegou a ameaçar uma residência mas está agora numa zona afastada da estrada.

Além do helicóptero os bombeiros estão no local com duas viaturas de combate a incêndio.