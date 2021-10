Madeira com os maiores aumentos na avaliação bancária das casas

O valor das avaliações bancárias das habitações na Madeira voltou a subir em Setembro, tanto em relação a Agosto (+1,8%) como em relação a Setembro do ano passado (+10,4%), fazendo deste mercado aquele que mais cresceu em termos das regiões portuguesas.

Segundo o INE, que divulgou esta manhã os dados referentes ao mês passado, em termos de média nacional "o valor mediano de avaliação bancária foi 1.236 euros em Setembro, mais 15 euros que o observado no mês precedente. Em termos homólogos, a taxa de variação situou-se em 9,6% (8,2% em Agosto). Refira-se que o número de avaliações bancárias consideradas ascendeu a cerca de 28 mil, mais 19,4% que no mesmo período do ano anterior", resume.

Por regiões, "o maior aumento face ao mês anterior registou-se na Região Autónoma da Madeira (1,8%), tendo a Região Autónoma dos Açores apresentado a única descida (-0,9%)", o mesmo ocorrendo "em comparação com o mesmo período do ano anterior, (...) registando-se a variação mais intensa na Região Autónoma da Madeira (10,4%) e a menor na Região Autónoma dos Açores (4,3%)".

Mas quanto é que isso vale em termos de valor por metro quadrado? Em Setembro foi de 1.267 euros/m2 na Madeira, contra os 1.244 euros/m2 em Agosto e 1.148 euros/m2 em Setembro de 2020. Ou seja, mais 23 euros por metro quadrado face ao mês anterior e mais 119 euros por metro quadrado em relação ao mesmo mês do ano passado.

Apartamentos em alta

"No mês em análise, o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi 1.369 euros/m2, tendo aumentado 11,0% relativamente a Setembro de 2020", especifica o INE, sendo que "o valor mais elevado foi observado no Algarve (1.669 euros/m2) e o mais baixo no Alentejo (892 euros/m2)", mas foi a "Região Autónoma da Madeira apresentou o crescimento homólogo mais expressivo (12,6%), tendo a Região Autónoma dos Açores e o Alentejo apresentado os menores(5,9%)".

E acrescenta: "Comparativamente com o mês anterior, o valor de avaliação subiu 1,0%, tendo a região Norte apresentado a maior subida (1,9%). As restantes regiões apresentaram aumentos menos intensos, com exceção da Região Autónoma dos Açores, cujo valor não se alterou."

No caso em concreto, o valor da avaliação dos apartamentos na Madeira foi em Setembro foi de 1.310 euros/m2. Ou seja, mais 147 euros/m2 face a Setembro de 2020 e mais 23 euros/m2 em relação ao mês anterior.

Moradias cada vez mais distantes

A diferença de preços por metro quadrado de um apartamento face a uma moradia na Madeira continua a se distanciar, em prejuízo dos segundos tipos de imóveis. E, nesse particular, a Madeira é um exemplo disso, mas é uma realidade nacional, tanto é que o aumento da avaliação na habitação na RAM é mesmo impulsionado pelos apartamentos.

De acordo com INE, "o valor mediano da avaliação bancária das moradias foi de 998 euros/m2 em Setembro, o que representa um acréscimo de 4,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Os valores mais elevados observaram-se na Área Metropolitana de Lisboa (1.652 euros/m2) e no Algarve (1.626 euros/m2), tendo o Centro registado o valor mais baixo (819 euros/m2). A Área Metropolitana de Lisboa apresentou o maior crescimento homólogo (8,1%) e o menor ocorreu na Região Autónoma da Madeira (2,2%)", afiança 'claro como água'.

"Comparativamente com o mês anterior, o valor de avaliação aumentou 1,1%. A Área Metropolitana de Lisboa apresentou o aumento mais acentuado (2,4%), tendo a Região Autónoma dos Açores apresentado a única redução (-1,5%)", acrescenta a autoridade estatística.

No caso da Madeira, o valor médio de uma moradia foi avaliado em 1.138 euros/m2, mais 10 euros do que o valor do mês passado (1.128 euros/m2) e mais 25 euros do que há um ano (1.113 euros/m2).

Na prática, o metro quadrado de um apartamento vale 15% a mais do que o mesmo numa moradia na Madeira.