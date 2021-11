Jornais destacam o impacto da pandemia, a montra da Champions e o novo 'imperador da Ásia'

Bom dia.

Os jornais nacionais dão hoje grande destaque ao empate 'infeliz' do Benfica em casa do Barcelona na Champions League, mas não deixam de espreitar outros temas, entre os quais se destaca o impacto que a pandemia de covid-19 continua a ter no dia a dia.

Há ainda quatro temas nos jornais que dizem respeito à Madeira mais directamente.

Na primeira página do jornal Público fala-se sobre uma peça de teatro em estreia no Baltazar Dias.

Na primeira página do Diário de Notícias fala-se da operação montada pela companhia de aviação 'lowcost' Ryanair que aposta forte no destino Madeira.

E nos jornais desportivos, é Leonardo Jardim, vencedor da 'Champions' asiática, que está em foco por ser o primeiro português a conquistar o troféu do continente mais populoso, sem esquecer Cristiano Ronaldo, também vencedor e marcador numa prova onde é rei e senhor dos goleadores.

Assim no Correio da Manhã:

- "'Macaco' sabia das buscas e avisou: Suspeitos e claque [FC Porto] foram avisados"

- "Barcelona-Benfica (0-0): Sonho milionário à vista"

- "Sporting-B. Dortmund: Tudo ou nada: Amorim 'com coração e cabeça fria'"

- "Liverpool-FC Porto: Conceição: 'Vamos para um jogo decisivo"

- "Novas regras da pandemia: Exigidos vacina e teste em grandes concentrações de pessoas"

- "Professora faz denúncia à PJ: Agride e viola cunhada de 11 anos"

- "Operação 'Viajar sem Pressa': Radares caçam 88 aceleras por hora"

- "Empréstimos bancários: Crédito à habitação com juros mais altos"

- "Fuga ao estado: 404 médicos saem do Serviço Nacional de Saúde em 6 meses"

- "Foragido à justiça: João Rendeiro sem direito a indulto"

No Público:

- "Fundos da UE vão apoiar a criação de 25 mil novos empregos em I&D até 2030"

- "Bielorrússia: Europa aprova ajuda de emergência para migrantes"

- "Justiça: Branquinho e Marco António ligados pelo MP a conta 'offshore'"

- "Resposta à covid-19: Costa e partidos procuram consensos até às eleições"

- "Área da Saúde: Prémio Maria de Sousa vai para cinco jovens cientistas"

- "Educação: Chegar tarde ao secundário leva 80% dos alunos ao insucesso"

- "Votos e delegados: Porto é o distrito com mais poder de decisão nas diretas do PSD"

- "Liga dos Campeões: Benfica segura empate precioso em Barcelona"

- "Sinfónica Portuguesa: António Pirolli, maestro com carreira na ópera, vai suceder a Joana Carneiro"

- "Hotel Paraíso: Nova criação dos Silly Season leva futuro 'distópico' ao teatro Baltazar Dias do Funchal"

No Jornal de Notícias:

- "Enfermeiros entregam milhares de pedidos de escusa de responsabilidade"

- "Barcelona 0-0 Benfica: Vitória esteve na bota de Seferovic"

- "FC Porto: Dragões têm ambição de limpar imagem frente ao Liverpool"

- "Sporting: Amorim apostado em repetir passagem aos oitavos de final"

- "Rendeiro só pode voltar a Portugal sem ser preso com 100 anos"

- "Covid: Pediatras defendem vacinação das crianças dos 5 aos 11"

- "Audições: Partidos contra restrições duras"

- "Impostos: Contribuintes vão ter conta-corrente com Fisco"

- "Investigação: Justiça quer saber se Pinto da Costa ajudou o filho"

- "Porto: Velho 'shopping' Brasília entra em obras no próximo ano"

- "Braga: Jovens 'chefs' disputam título europeu inspirados nos avós"

No Diário de Notícias:

- "Incêndios: Proteção Civil transforma-se com novas tecnologias, inovação e primeiro 'campus' de treino"

- "Champions: Benfica empata em Barcelona e fica tudo em aberto para os oitavos"

- "Parlamento: Volte-face: PS e PSD matam nova lei do 'lobbying'"

- "Medidas contra covid: Governo recusa regresso a 'restrições significativas'. Soluções passarão por máscaras, testes e certificado de vacinação"

- "Ryanair: Companhia 'low-cost' investe 177 milhões de euros em base na Madeira e vai ligar Funchal a 10 destinos"

- "Entrevista: 'UE é modelo de como podemos imaginar a América Latina', diz presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina"

- "Câmara de Oeiras vai transformar em túnel troço da Marginal junto a Santa Amaro"

No Inevitável:

- "Irá a Europa fechar portas outra vez?"

- "Sandra Felgueiras abandona RTP e canal público anuncia 'renovado formato'"

- "Teletrabalho: o sonho de uns, o pesadelo de outros"

- "Manuel Hermínio Monteiro. Porque foi esquecido o editor cúmplice dos poetas?"

- "Pandemia: António Costa recebeu partidos para discutir medidas"

- "André Ventura: 'Onde está o escrutínio da extrema-esquerda?"

- "Envelhecimento: Portugal terá mais um milhão de idosos em 2050"

- "'País não será mais competitivo num modelo de baixos salários'", diz PM"

- "Estados Unidos: Biden vai recandidatar-se apesar da idade e impopularidade"

No Tal & Qual:

- "'Não devo um cêntimo a ninguém', João Rendeiro em exclusivo ao T&Q"

- "Jogo clandestino alastra por todo o país: O fabuloso negócio das rifas de bairro"

- "Inês Serra Lopes escreve sobre o seu pai: António Serra Lopes: Referência da advocacia portuguesa morre aos 87 anos"

No Negócios:

- "Finanças vão ter um ano para anular compensação de dívidas"

- "Os três sinais de alarme do BCE"

- "Grupo dos 42 quer testar medidas em projetos-piloto"

- "Seguradoras já voltaram a prémios pré-pandemia"

- "Tecnológica Byon duplica efetivos com 250 contratações"

- "Covid-19: Partidos afastam confinamento e admitem mais testes"

- "Tecnologia: Frasquilho será o rosto para a Europa da brasileira CI&T"

- "Sustentabilidade: Financiamento verde é a alma para ter um bom negócio"

No Record:

- "Barcelona-Benfica (0-0): Quase Quase!: Empate deixa águias perto do apuramento"

- "Sporting-B. Dortmund: 'Somos a equipa que mais cresceu', Amorim acredita na qualificação já hoje"

- "Liverpool-FC Porto: 'Não é um jogo, é o jogo', Conceição e a partida decisiva"

- "Liga dos Campeões asiática. Primeiro português a levantar o troféu: Jardim campeão da Ásia"

- "Villarreal-Man. United (0-2): Mais um de Ronaldo"

No O Jogo:

- "Barcelona-Benfica (0-0): Seferovic desperdiça final feliz"

- "Liverpool-FC Porto: 'Não é só mais um jogo', Sérgio Conceição sublinha o caráter decisivo do encontro de hoje"

- "Sporting-Dortmund: 'Coração e cabeça fria', Rúben Amorim admite favoritismo dos alemães, mas tem receita para ganhar"

- "Braga: Tiago Sá e Mineiro sobem ao onze"

- "Ásia: Leonardo Jardim vence a Champions que faltava"

No A Bola:

- "Barcelona-Benfica (0-0): Desperdício: Empate garante Liga Europa e deixa águia viva na Champions. Mas podia ter sido melhor..."

- "Sporting-Dortmund: Casa cheia para dizer olá aos oitavos"

- "Liverpool-FC Porto: Pepe seguiu viagem, Marcano ficou em terra"

- "Liga dos Campeões asiática: Leonardo Jardim faz história para Portugal".