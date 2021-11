Casos de covid-19 no navio 'MSC Splendida' no porto do Funchal

Desembarcaram, hoje, no Funchal, vários passageiros do navio de cruzeiro 'MSC Splendida' infectados com covid-19.

Fonte da Saúde confirmou, ao DIÁRIO, esta situação, embora não tenha adiantado o número exacto de passageiros positivos, que, conforme conseguimos apurar, andará perto de uma dezena.

Desembarcaram, também, mais de duas dezenas de passageiros que são considerados contactos de alto risco dos casos positivos identificados.

Alguns passageiros, contactados pelo DIÁRIO, falam em quebra do protocolo de segurança e não cumprimentos das medidas estipuladas.

Segundo esses relatos, a situação terá sido identificada no passado dia 20 de Novembro, data a partir da qual acusam a companhia de cruzeiros de não ser clara as informações que disponibilizou e de não ter critério na implementação das medidas de contingência.