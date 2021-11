CINM comparado a uma 'lavandaria' entre os destaques dos jornais

Bom dia.

O jornal Público faz hoje a capa mais vistosa, pelo menos do ponto de vista da Madeira, uma vez que junta a bandeira da Região e uma máquina de lavar a roupa, muitas notas de euro por cima, plantas como a estrelícia a saírem de dentro do tambor e até um pequeno pássaro, dando a ideia de paraíso fiscal, isto tudo para intitular a manchete desta segunda-feira e mostrar que o Centro Internacional de Negócios é uma 'lavandaria' de lavagem de dinheiro.

Este é apenas um dos destaques dos jornais nacionais que abordam uma multiplicidade de temas, com destaque também para a Liga dos Campeões, que tem nesta terça e quarta-feiras as noites decisivas para as equipas portuguesas em prova.

Assim, no Público:

- "Empresas vão ter de devolver mil milhões de ajudas ilegais na Zona Franca da Madeira" e acrescenta: "Benefícios de IRC concedidos de forma irregular abrangem 300 empresas. Sociedades terão de repor incentivos. Primeiras notificações seguem para as empresas que já fecharam. Fisco vai 'até ao fim' para recuperar os auxílios, garante o Governo."

- "Covid-19: Mais protestos na Europa com o agravar da pandemia"

- "Entrevista: Ex-ministro [Correia de Campos] alerta para a 'pandemia' dos antibióticos"

- "Comunicação: A mordaça oculta que cala futebolistas em Portugal"

No Correio da Manhã:

- "Nos primeiros seis meses deste ano: 1.390 menores vítimas de abusos sexuais"

- "Média diária de oito crianças e adolescentes abusados"

- "Jornada decisiva da Liga dos Campeões: Benfica, Sporting e FC Porto lutam por jackpot 37,2 milhões"

- "Estudante de 18 anos encontrado morto na Guarda: Rafael Alentejano. Jovem natural de Faro jogou futebol no Farense"

- "Processo Marquês: Relação crítica excesso de recursos"

- "Fogem da Suíça. Milionários escondem milhões em Singapura"

- "Mistério: Tenista chinesa reaparece e garante que está bem"

- "Eleições: 600 mil decidem futuro do Montepio"

- "Pandemia: Doentes internados duplicam num mês"

- "Porto: Ataca à facada amiga de namorado por ciúmes"

- "Escassez de mão-de-obra: Falta de trabalhadores ameaça setores tradicionais da economia"

- "PSD: Entendimento com PS separa Rio de Rangel"

No Jornal de Notícias:

- "Centros de Saúde rejeitam inscrição de novos utentes"

- "A partir de 2035, comprar carro só elétrico"

- "Dez anos de cadeia para homem que explorava e torturava prostitutas"

- "PSD: Rio aposta em reformas na Saúde, Justiça e Educação"

- "Combustíveis: AUTOVaucher já chegou a meio milhão"

- "Coimbra: Repúblicas voltam a seduzir universitários"

- "Guarda: Estudante do Politécnico encontrado morto em casa"

- "Diogo Morgado: 'Irregular' nas salas com ator na pele de realizador"

- "Trânsito caótico às horas de ponta em Valongo"

- "Moreirense tira V. Guimarães da Taça"

- "Champions: FC Porto, Sporting e Benfica de olho em feito único"

- "Poder Local: Comunidades intermunicipais reclamam regionalização"

No Diário de Notícias:

- "PSD a votos: São as segundas diretas mais concorridas. Até Passos sozinho teve mais eleitores"

- "Nuno Santos: 'CNN Portugal não será nem um produto de nicho nem cinzento'"

- "Joacine na despedida: 'Entrei no parlamento como ativista e isso teve um preço'"

- "Doenças raras: Atrofia muscular espinhal rastreada com teste do pezinho a partir de 2022"

- "Sem estrangeiros: Fátima antecipa inverno duro e retoma só na Páscoa"

- "Ameaça à segurança: Áustria prepara-se para apagão. Portugal sem motivo para alarme"

- "Livros: As melhores biografias, memórias e diários para o Natal"

- "Seis semanas, seis opiniões sobre o futuro: O papel da tecnologia, por José Luís Biscaia"

- "Trabalho: Há menos 17 mil desempregados com acesso a subsídio"

No Inevitável:

- "Sistema Elétrico Nacional. Uma reforma à velocidade da luz?"

- "Estudo: Antidepressivos podem reduzir risco de morte por covid-19?"

- "Vasco Pulido Valente, a inquietação necessária"

- "Açores: Ventura fala em 'última oportunidade' do Governo Regional"

- "Mortes na estrada equivalem à queda de três aviões por ano"

- "Rio entrega hoje moção e pede 'nova maioria sem linhas vermelhas'"

- "Turquia: Omar Souleyman, o rei do 'techno' sírio foi posto atrás das grades"

- "Black Friday: Como aproveitar os descontos sem correr riscos"

No Negócios:

- "Nova marca chinesa de carros elétricos entra em Portugal"

- "Ana Abrunhosa [ministra da Coesão]: 'Descontos nas portagens vão manter-se em 2022'"

- "Franceses já velem um quinto das receitas turísticas do país"

- "Bónus para reformados estrangeiros é dos mais agressivos na Europa"

- "Famílias gastam mais em alojamento e restauração"

- "Emissão: Sporting usa juros atrativos para 'seduzir' investidores"

No jornal O Jogo:

- "Francisco desafia o ídolo: Já tinha batido a estreia do pai pelo FC Porto em três anos e agora o golo chegou num terço dos minutos jogados"

- "Entrevista: 'Sabemos jogar melhor', selecionador de hóquei, Renato Garrido, admite dois jogos maus, mas pede consciência aos dirigentes"

- "Sporting: Dortmund é a via para pagar Porro"

- "Benfica: Rafa chave da Champions"

- "Moreirense-V. Guimarães (3-2): Cónegos deram uma lição"

- "Braga: Vitinha atacante 'sprinter' da Liga"

No Record:

- "'É para ganhar', Jorge Jesus passa mensagem clara no balneário"

- "Treinador não quer ouvir falar no empate em Barcelona"

- "Sporting: Paulinho acredita: Champions é a prova de eleição"

- "FC Porto: Otávio pronto para Liverpool"

- "Moreirense-V. Guimarães (3-2): Conquistadores acordaram tarde"

- "Atletismo: Ugandês Kiplimo bate recorde do mundo"

E no A Bola:

- "Chave para trancar Xavi: Novo treinador do Barcelona é viciado em bola, mas Jesus tem armas para roubá-las"

- "Sporting: Coates no topo do Europeu"

- "FC Porto: Do clã Maldini ao Cruyff: Quando os filhos jogam com o pai no banco"

- "Inglaterra: Solskjaer despedido do Man. United"

- "Atletismo: Recorde do mundo fixado em Lisboa"