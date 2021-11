Justiça, saúde e futebol destacam-se nos jornais de hoje

Bom dia.

Estes são os principais destaques dos jornais nacionais de hoje.

No Correio da Manhã:

- "Justiça ignora derrotas de Ivo: Pode ser promovido apesar dos chumbos na Relação"

- "Conselho Superior de Magistratura valida nota de Muito Bom a juiz"

- "Rep. Irlanda-Portugal (0-0): Mais perto do Qatar: Falta um ponto para chegar ao Mundial"

- "Caos nos hospitais: Rutura nas urgências com doentes graves"

- "Em Abrantes: Camião em sentido contrário mata dois irmãos em acidente"

- "Ordenado bruto mensal: Salário médio sobe para 1300 euros"

- "Direito a pedido de asilo mais rápido: Marinha resgata 37 migrantes"

- "Penafiel: Muro esconde cofres com 400 mil euros"

- "Autoestradas: Portagens aumentam 1,83% no próximo ano"

- "Parlamento: Deputados acabam com saída antecipada de presos"

- "Rio dá mão ao PS e Rangel recusa"

- "Mercado: Oferta de centrais inunda Benfica"

- "Exigência de Amorim: Sporting acelera processo de renovações"

No Público:

- "PC Chinês: Resolução histórica endeusa Xi Jinping ao nível de Mao"

- "Os oito diamantes apreendidos pela PJ só valem 290 euros"

- "Viola Constituição: TC arrasa lei de maus tratos a animais"

- "Jane Campion: Retrato desta senhora: 'O cinema salvou-me a vida'"

- "Pensões de reforma: Governo muda lei para viúva de Sampaio poder acumular"

No Diário de Notícias:

- "Cravinho devia ter avisado PR e PM? Constitucionalistas divididos: decisão legítima ou 'quebra de lealdade'"

- "Entrevista DN-TSF: Francisco Rodrigues dos Santos: 'Nuno Melo adotou uma postura agressiva, trauliteira e sarrafeira'"

- "Investimento público: Mesmo com PRR, Portugal é o quinto pior da Europa"

- "Covid: Agência Europeia de Medicamentos aprova tratamentos com base em anticorpos"

- "Segurança: SEF está a fazer avaliação a 37 migrantes resgatados no Algarve"

- "COP26: Guterres alerta para contagem decrescente para evitar 'promessas vãs'"

- "Frederik De Klerk. O inimigo que se tornou parceiro de Mandela"

- "Kipchoge: Um bicampeão olímpico a treinar entre vacas e galinhas"

No Jornal de Notícias:

- "Seis universidades em tribunal por inflacionarem notas de Direito"

- "Um milhão foge à carne vermelha"

- "Operação: Cabecilha do gangue de Valbom preso em Braga"

- "Comissão investiga abusos sexuais na Igreja"

- "Penafiel: Fortuna encontrada em muro nos cofres do Estado"

- "Comandos: Diamantes negociados através de videochamada"

- "Porto: Terminal de Campanhã pronto a funcionar em dezembro"

- "Abrantes: Acidente matou irmãos que iam à apanha da azeitona"

- "Irlanda 0 -- 0 Portugal: Via verde rumo ao Catar"

- "Liga portuguesa é líder dos 'amarelos' na Europa e a segunda sem faltas"

No semanário NOVO:

- "Esconde-esconde: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária viola há uma década orientação para divulgar titulares de cargos públicos apanhados a infringir Código da Estrada. Governantes aceleras acabam sempre sem castigo"

- "Autoestradas: Manuel Pinho suspeito de favorecer a Brisa"

- "Apostas: Clubes irritados com Governo por atrasos nos pagamentos"

- "Francisco Mendes da Silva: 'Ambiente de crise é aquele de que Marcelo mais gosta'"

- "Espanha desmente Governo português sobre descargas poluentes"

No Inevitável:

- "Dia Mundial da Diabetes: Um diagnóstico em pandemia. 'No meio do azar, tivemos sorte' [mãe de criança com a doença]. Ficaram por diagnosticar entre 10 a 20 mil casos de diabetes, em 2020"

- "Operação Miríade: CEMGFA optou por não avisar Belém"

- "Viagem ao mundo dos diamantes"

- "Cofres de Penafiel. O mistério do muro com 400 mil euros lá dentro"

- "Fisioterapeutas elegem primeiro bastonário. Entrevistas aos candidatos"

- "Frederik De Klerk. O Presidente que libertou Mandela e enterrou o apartheid"

- "Barcelona. Xavi entra a matar e não quer ver repetidas festas com tudo"

- "Abusos. Igreja portuguesa promete 'real independência'"

No Negócios:

- "Novo código para os mercados é aprovado hoje"

- "Robert Patalano, chefe de mercados financeiros da OCDE: 'Algumas empresas vão sentir dificuldades em financiar-se e é aí que haverá desafios'"

- "Hovione investe 150 milhões em Portugal, Irlanda e EUA"

- "Economia nacional irá sofrer uma forte travagem em 2023"

- "Julgamento de Ricardo Salgado vai arrastar-se até 2022"

- "Medidas covid custam 500 milhões às câmaras"

- "Entrevista a José Pedro Teixeira Fernandes: 'A transição energética será dolorosa'"

No semanário O Jornal Económico:

- "Venda do EuroBic na reta final com Novobanco e Abanca na linha da frente"

- "'Queremos imprimir rigor na gestão da Mutualista Montepio'. Pedro Gouveia Alves candidata-se à presidência da Associação Mutualista Montepio nas eleições de 17 de dezembro"

- "TAP perde 70% dos passageiros no Porto face a 2019"

- "Entrevista: Pedro Rebelo de Sousa fala pela primeira vez de sucessão na SRS. E diz que sucessor terá de ser bom gestor"

- "Private equity: Filipe de Botton e Alexandre Relvas no fundo Fortitude para investir em empresas nacionais"

- "Orçamento: Governo Regional da Madeira exige 14 milhões de euros das receitas do leilão 5G"

- "Fundo de investimento: Explorer Investments encaixa 405 milhões com a venda da TotalMedia, Grestel e Espaço Casa"

- "'O que estou a fazer hoje é tão ou mais interessante do que fiz ontem' [Tim, Xutos e Pontapés]"

No A Bola:

- "Rep. Irlanda-Portugal (0-0): Rico ponto, pobre futebol"

- "Gestão dos amarelos e empate favorável fizeram Portugal esquecer-se de jogar o que devia"

- "Benfica: SAD avalia comprar resto do passe de Morato"

- "Sporting: Coates pronto para o Dortmund"

- "FC Porto: Dragão colocou trancas na baliza"

- "Marítimo: Saí Velázquez entra Vasco Seabra"

No O Jogo:

- "Rep. Irlanda-Portugal (0-0): Nem golos, nem Pepe: Seleção nacional cumpriu calendário sem brilho e ainda perdeu central por acumulação de amarelos"

- "Grécia-Espanha (0-1): Sarabia marcou a Vladochimos"

- "FC Porto: Dragão 'perdeu' a cabeça"

- "Benfica: No mercado por um central emprestado"

- "Braga: Galeno quase português acena à seleção"

- "Sporting: Palhinha: 'Gostava de renovar'"

- "Marítimo: Vasco Seabra na calha para vaga de Velázquez"

No Record:

- "Rep. Irlanda-Portugal (0-0): Mais um pontinho: Exibição mais fraca, mas empate com a Sérvia vale o Mundial"

- "Benfica: Unai Nuñez e João Victor são salvos"

- "Rúben Semedo vai ser dragão"

- "Sporting: Pote faz história: O médio mais novo de sempre ao chegar aos 30 golos"