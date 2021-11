O madeirense Leonardo Jardim tornou-se hoje no primeiro treinador português a conquistar a Liga dos Campeões Asiáticas em futebol, ao conduzir o seu Al-Hilal à vitória na final 'caseira' com os sul-coreanos do Pohang Steelers por 2-0.

Nasser Al Dawsari logo no primeiro minuto e o ex-portista Moussa Marega ao minuto 63 fizeram os golos da formação da Arábia Saudita que assim junta o troféu aos três já conquistados em 1991, 1999/2000 e 2019.