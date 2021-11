Américo Gouveia é campeão na RC4

Um dos polos de atenção do Rali da Calheta era a disputa do título na classe RC4. Na frente deste escalão ficaram Rui Jorge Fernandes, com um Ford

Fiesta R2T , e Adruzilo Lopes, a 7,4 segundos, ao volante de um Peugeot 208 R2.

Um dos candidatos ao cetro, Miguel Caires, obteve 4 pontos de bónus por vitórias em troços cronometrados, mas a pontuação conquistada com o terceiro posto não foi suficiente para atingir o seu objectivo.

Américo Gouveia, líder à partida desta organização do Club Sports da Madeira, foi quarto do escalão entre os pilotos inscritos no campeonato e pode festejar na chegada à Marina da Calheta o título do agrupamento.