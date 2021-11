No seguimento das recomendações do Governo Regional da Região Autónoma da Madeira, o ISAL - Instituto Superior de Administração e Línguas irá promover a testagem semanal à covid-19 de toda a sua comunidade científica (discentes, docentes e pessoal não docente). A testagem inicia-se, no próximo dia 26 de Novembro.

Datas e horários:

Todas as sextas-feiras - das 10h00 às 12h00 e das 18h00 às 20h00