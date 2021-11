Madeira regista mais uma morte por covid-19

A Madeira registou esta sexta-feira mais uma morte por covid-19.

Segundo uma nota da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil enviada às redacções, trata-se de uma senhora, com 79 anos, com comorbilidades associadas, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, residente na RAM.

"À família enlutada apresentamos sentidas condolências", referem na mesma nota.

Esta é já a 85.ª morte por covid-19 registada na Madeira, desde o início da pandemia.