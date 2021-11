ISAL dedica este sábado à temática 'Teamwork & Intersectoral Communication'

No âmbito do projecto Erasmus+ KA2 – INCLUDE, o ISAL, em conjunto com as instituições de ensino superior parceiras (Bjelovar University of Applied Sciences, Croatia e Aristotle University of Thessaloniki, Greece), dedica este sábado à temática 'Teamwork & Intersectoral Communication'.

O objectivo do projecto 'INCLUDE' é impulsionar a empregabilidade dos alunos numa escala global, promovendo uma comunicação inclusiva, progressiva e de alta qualidade.

Neste segundo 'workshop', em ambiente digital, participam 10 alunos de cada instituição parceira, totalizando 30 participantes.

O foco desta temática é dotar os participantes de competências comunicativas num ambiente digital, intersectorial e internacional num contexto muito prático e de descoberta em grupo, promovendo práticas pedagógicas inovadoras.

O ISAL, através do projecto 'INCLUDE', pretende contribuir para a modernização do ensino superior europeu, promovendo e disponibilizando em acesso aberto as guias de orientação para o desenvolvimento destas novas práticas pedagógicas, através de um e-book gratuito, disponível em inglês, português, croata e grego.