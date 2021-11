Associações desportivas da Madeira pedem calma aos clubes aflitos com os testes covid-19

Vários clubes estão a contactar esta manhã as várias associações desportivas das diversas modalidades correspondentes, inundando-as com perguntas sobre as testagens dos atletas para as competições deste fim-de-semana.

Um desses casos é o da Associação de Basquetebol da Madeira que já pediu aos clubes para terem calma e que já pediu ao Governo Regional indicações concretas sobre esta situação que poderá fazer com que não haja provas nestes dias.

A anunciada necessidade de testagem de crianças a partir dos 2 anos (saliva até aos 11 anos, a partir daí teste rápido) faz com que centenas de atletas de formação precisem, em teoria hoje, na prática amanhã, de serem testados para poderem competir.